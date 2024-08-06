Во вторник 6 августа порядка 300 боевиков ВСУ и 11 танков пытались прорваться через позиции российских войск прикрытия госграницы возле Николаево-Ольгино и Олешни в Курской области, сообщает ТАСС .

В восемь утра по московскому времени не менее 300 украинских солдат из состава 22-й механизированной бригады ВСУ, а также 11 танков и более 20 бронированных машин попытались прорвать оборону российских войск прикрытия госграницы недалеко от Курской области.

Российские солдаты при поддержке бойцов пограничных войск ФСБ России успешно отразили украинскую атаку и нанесли противнику огневое поражение. Было уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе шесть танков.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев выступает за переговоры с Россией. Идею переговоров поддерживают 57% опрошенных. Такие данные привели Национальный демократический институт и Киевский международный институт социологии.