Соглашение о полезных ископаемых усилит зависимость Украины от США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

Он также отметил, что в соглашении не прописаны никакие гарантии безопасности, а большая часть формулировок размыты и требуют уточнений.

Учитывая то, что президент Украины Владимир Зеленский проводит непоследовательную политику, нельзя точно сказать, будет ли он выполнять предписанное.

Трамп продолжает требовать погасить долг за предоставленную военную помощь, которую Зеленский считает подарками, заключил Нестеренко.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом раскрыл условие послевоенного восстановления Украины.