Раскрыты причины демонстрации Трампом Зеленскому карты новой Украины

Во время переговоров с Владимиром Зеленским Дональд Трамп использовал карту, на которой не было Крыма, а также части Запорожской, Херсонской областей и Донбасса. Этот жест был расценен многими как провокационный, однако, по мнению экспертов, за ним может стоять деловой подход американского лидера, привыкшего к визуализации информации. Как пояснил эксперт по деловому этикету Алексей Кобелюк, Трамп, будучи опытным бизнесменом, часто использует наглядные пособия для прояснения ситуации. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, это позволяет перевести абстрактные дискуссии в конкретное русло и буквально показать проблему. В данном случае карта могла служить инструментом, чтобы продемонстрировать реальное, а не заявленное положение дел на фронте. Подобные методы не новы в международной практике — от исторических справок до демонстрации военных угроз.

Эксперт пояснил, что за этим шагом может скрываться и более глубокая цель — выявить, насколько полной информацией владеет украинский лидер. Есть версия, что командование ВСУ могло предоставлять Зеленскому искаженные данные о фактическом контроле над территориями. Таким образом, демонстрация карты могла быть попыткой Трампа обойти риторику и обратиться к фактам, указав на возможную дезинформацию. Кроме того, это могло быть способом продемонстрировать недостаток опыта Зеленского в сложных международных переговорах.

По его мнению. реакция Зеленского, который попросил убрать карту, была мгновенной и эмоциональной. Она может трактоваться двояко: либо как искреннее недоумение человека, не знакомого с жесткими протоколами делового общения, либо как сознательная попытка сыграть на наивности, чтобы избежать неудобных вопросов. В любом случае этот эпизод создал дополнительное напряжение и показал разрыв в подходах между сторонами.

