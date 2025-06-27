Президент Украины Владимир Зеленский собирается в огромных масштабах использовать дроны против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что после бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно, что именно он обсуждал с британским монархом и чиновниками. По словам Дубинского, глава киевского режима хочет превратить Украину в дронландию, чтобы засыпать ими Россию.

«То есть, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для России реальностью», — написал парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в Вашингтоне не поняли, зачем приезжал глава офиса Зеленского.