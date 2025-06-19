В Вашингтоне не поняли, зачем приезжал глава офиса Зеленского
Politico: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон оказался "катастрофичным"
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В начале июня глава офиса Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации. Однако этот визит оказался "катастрофичным".
Дело в том, что политики, с которыми он встречался, не поняли, зачем он приехал. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.
По словам одного из источников, Ермак — "обуза" для Киева.
В ходе поездки ему было сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации президента США. Ермак не имел четкой повестки, а те, с кем он общался, заявили, что "не знают, зачем он здесь".
Напомним, встреча Ермака с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последнюю минуту, однако он в конечном счете "наткнулся" на американского чиновника в коридоре.
Ранее сообщалось о том, что на Украине Ермака назвали "начальником Зеленского".