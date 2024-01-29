«Располагают обширной линейкой вооружений»: политолог раскрыл, кто на самом деле ударил по военной базе США

Иран не имеет никакого отношения к удару беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии. Об этом заявил постпред страны при ООН, пишет ТАСС .

Политолог, глава Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров отметил, что формально представитель Ирана прав.

«Иран своими силами не атаковал военную базу США. Однако это вполне могли сделать проиранские вооруженные формирования. В данном случае уместно использовать логику «вассал моего вассала — не мой вассал». Крупнейшим проиранским формированием является «Хезболла», действующая на территории Ливана. Группы, подконтрольные этому формированию, есть и в Сирии», — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, мониторинг информации по этой теме не дает понять, где именно расположена база.

«То ли это северо-восточная часть Иордании, то ли речь о базе «Эт-Танф» уже на сирийской территории. Напомню, что военное присутствие американцев в САР не имеет соответствующего мандата ООН, то есть, США здесь — оккупанты. А для противодействия оккупантам хороши все средства, какие есть у законного режима Сирии во главе с Башаром Асадом», — рассказал Сипров.

Собеседник также отметил, что не стоит отметать версию принадлежности беспилотника йеменским хуситам.

«Дело в том, что они располагают очень обширной линейкой вооружений, в том числе БПЛА большой дальности. Вполне возможно, что это их беспилотник. В целом, обвинения в адрес Тегерана, которые сейчас слышны буквально по любому поводу, не вполне уместны», — считает эксперт.

Политолог добавил, что Иран с 1979 года подвергается жесткому давлению со стороны Вашингтона. И вот наконец последовал ответ.

«Действия Ирана вполне оправданы. А уж каким образом Иран действует: через своих прокси в лице «Хезболлы» или йеменских хуситов — это уже не имеет значения. Штатам дают понять, что на Ближнем Востоке им делать нечего. В конце концов, именно с помощью прокси-формирований американцы учинили хаос на Ближнем Востоке. Но это обоюдоострое оружие, и сейчас оно используется для правого дела. Американцы могут быть изгнаны из региона. Их, конечно, это не устраивает, но их туда никто не звал, поэтому выгонят, не спрашивая», — подытожил Сипров.

Ранее в США сообщили, что не потерпят атак на своих военных на Ближнем Востоке.