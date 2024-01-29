«Располагают обширной линейкой вооружений»: политолог раскрыл, кто на самом деле ударил по военной базе США
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Иран не имеет никакого отношения к удару беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии. Об этом заявил постпред страны при ООН, пишет ТАСС.
Политолог, глава Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров отметил, что формально представитель Ирана прав.
«Иран своими силами не атаковал военную базу США. Однако это вполне могли сделать проиранские вооруженные формирования. В данном случае уместно использовать логику «вассал моего вассала — не мой вассал». Крупнейшим проиранским формированием является «Хезболла», действующая на территории Ливана. Группы, подконтрольные этому формированию, есть и в Сирии», — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По его словам, мониторинг информации по этой теме не дает понять, где именно расположена база.
«То ли это северо-восточная часть Иордании, то ли речь о базе «Эт-Танф» уже на сирийской территории. Напомню, что военное присутствие американцев в САР не имеет соответствующего мандата ООН, то есть, США здесь — оккупанты. А для противодействия оккупантам хороши все средства, какие есть у законного режима Сирии во главе с Башаром Асадом», — рассказал Сипров.
Собеседник также отметил, что не стоит отметать версию принадлежности беспилотника йеменским хуситам.
«Дело в том, что они располагают очень обширной линейкой вооружений, в том числе БПЛА большой дальности. Вполне возможно, что это их беспилотник. В целом, обвинения в адрес Тегерана, которые сейчас слышны буквально по любому поводу, не вполне уместны», — считает эксперт.
Политолог добавил, что Иран с 1979 года подвергается жесткому давлению со стороны Вашингтона. И вот наконец последовал ответ.
«Действия Ирана вполне оправданы. А уж каким образом Иран действует: через своих прокси в лице «Хезболлы» или йеменских хуситов — это уже не имеет значения. Штатам дают понять, что на Ближнем Востоке им делать нечего. В конце концов, именно с помощью прокси-формирований американцы учинили хаос на Ближнем Востоке. Но это обоюдоострое оружие, и сейчас оно используется для правого дела. Американцы могут быть изгнаны из региона. Их, конечно, это не устраивает, но их туда никто не звал, поэтому выгонят, не спрашивая», — подытожил Сипров.
Ранее в США сообщили, что не потерпят атак на своих военных на Ближнем Востоке.