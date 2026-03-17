Распространившееся в Сети видео с Нетаньяху назвали дипфейком

В соцсетях разгорелся скандал вокруг видео с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, опубликованного на платформе X*, пишет издание «Аргументы и Факты».

Так, американский политик Джексон Хинкл заявил, что ролик является дипфейком. В доказательство своих слов он привел неочевидную странность: на пальце Нетаньяху кольцо то исчезает, то появляется.

«Привет, Нетаньяху, очень крутое исчезающее кольцо! Если бы только с помощью ИИ (искусственный интеллект, — прим. ред.) можно было заставить иранские ракеты исчезнуть…», – подписал Хинкл ролик.

Соответствующий комментарий сделан на фоне информации о том, что израильский премьер-министр погиб после ударов Ирана. В Сети действительно считают, что Нетаньяху и его сын Яир могут быть мертвы, так как политик не появляется в публичном пространстве.

Накануне профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен также высказался о смерти Нетаньяху, но не привел доказательств. Более того, сама нейросеть Grok, встроенная в X, проанализировала видео и пришла к выводу, что это дипфейк.

*Соцсеть X (бывшаяTwitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ.