Расшифровано предсказание Ванги про «властелина мира» и судьбу России в 2025 году

Зарубежный портал Metro опубликовал старое предсказание пророчицы Ванги о роли России в 2025 году. На это обратили внимание в РИА Новости.

Всемирно известная болгарская ясновидящая давала множество прогнозов и во многих была точна. Она смотрела на десятилетия вперед, а однажды «заглянула» и в 2025-й. Как отметили иностранные журналисты, тогда Ванга заявила, что Россия выживет и будет господствовать в мире. По ее предсказанию, «властелином мира» станет Владимир Путин.

Несмотря на эти прогнозы, есть и более суровые. Например, в Daily Mail писали, что Ванга предсказала войну в 2025-м. Однако любое пророчество при грамотных решениях можно обойти, если верить другим экстрасенсорно одаренным людям.

Ранее сообщалось, что предсказания Владимира Жириновского о России и США на 2025 год начали сбываться. Политический «провидец» снова оказался прав.