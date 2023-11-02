«Расследований не будет»: выяснилось, какая судьба ждет Нетаньяху после промахов с ХАМАС

Выяснилось, что американский лидер высказывает свое мнение не только в кругу доверенных лиц, но и в беседах с самим израильским премьером. В Белом доме полагают, что израильские граждане также признают Нетаньяху одним из ответственных за провал спецслужб страны при нападении палестинского движения ХАМАС.

Также существуют конспирологические теории о том, что именно Нетаньяху было выгодно отвлечь внимание от внутренних проблем Израиля и частой критики своего долгосрочного правления. Просто никто не думал, что начавшаяся катастрофа в секторе Газа приведет практически к третьей Мировой войне. Расследуют ли в ближайшее время причины атаки ХАМАС, узнаем у эксперта.

На кону пост премьера

«Полагаю, судьба в Нетаньяху полной мере зависит от степени поддержки США и результатов военной операции в Газе. Поэтому сейчас все устремления премьера Израиля направлены на победу, причем абсолютно любой ценой. В том числе ценой гибели огромного числа людей», — высказала свое мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист в области международного права, кандидат наук Марина Силкина.

О необходимости масштабного расследования причин трагических событий 7 октября говорят и сами граждане Израиля, которые не понимают, почему несколько часов бездействовала их армия, и почему силовики заранее не предупредили о готовящейся провокации.

«При этом Нетаньяху признал, что был не прав, заявляя о том, что военные ему ничего не докладывали. Его объяснения приняли. Поэтому, на мой взгляд, расследований, скорее всего, не будет. Во всяком случае в ближайшем будущем», — предположила эксперт.

Победа скроет все?

Силкина считает, что только в случае безоговорочного триумфа победителей не судят.

«Будет разгром ХАМАС. Возможно, тогда промахи Нетаньяху и простят в самом Израиле. Что касается арабского мира и возможных глобальных последствий нынешних событий, то предсказать их исход сегодня невозможно», — отметила собеседница.

В некоторых источниках, ссылающихся на Белый дом, прогнозируют, что премьер Израиля продержится «считанные месяцы». Или до тех пор, пока не завершится начальная фаза военной кампании в Газе.

Ранее выяснилось, почему Египет не согласится на спасение палестинских беженцев.