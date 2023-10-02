«Растет усталость»: выяснилось, перейдет ли Евросоюз на сторону России

Все больше европейских политиков высказывают критику в адрес Киева и сходятся во мнении, что санкции против России вредят только их собственным странам. Однако пока от поддержки Украины к налаживанию отношений с РФ они не переходят.

Политолог Денис Денисов рассказал нам, стоит ли ждать внезапного перехода Евросоюза на сторону Москвы. Хотя в условиях поражений ВСУ такой шаг и выглядит вполне логичным, эксперт считает, что его не предпримут.

«Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о том, что ЕС, либо большинство его стран перейдут на сторону РФ. Усталость от Украины — это не фактор, который может способствовать этому, как и экономические проблемы. Другое дело, что в целом ряде государств растет усталость от событий на Украине и от отвлечения ресурсов на ее поддержку», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Денисова, часть государств ЕС попытается наладить контакт с Россией, чтобы минимизировать ущерб от санкций. Но речь идет исключительно о восстановлении экономических отношений, а не о полноценной поддержке и переходе на другую сторону.

«В тех странах, где большинство выступает против поддержки Украины, может измениться политическая конфигурация, и к власти могут приходить люди, которые выступают против нее. Но это не означает автоматический разворот в сторону России. Может быть прекращена поддержка Киева, но отношения с Россией останутся напряженными. Некоторые страны попытаются найти те или иные методы коммуникации, особенно небогатые, которым нужны дешевые энергоносители», — отметил политолог.

Вместе с тем, добавил эксперт, ключевые страны ЕС, например, Германия и Франция, будут оказывать очень серьезное давление, чтобы не реализовывались новые инициативы по сближению с РФ. То же касается и стран, где на выборах побеждают партии и деятели, не желающие участвовать в конфликте. Запад и крупные государства Евросоюза попросту не дадут им развернуться в сторону Москвы.

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