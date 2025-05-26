В Совфеде призвали не драматизировать критику Путина со стороны Трампа

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Газетой.Ru», что резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Владимира Путина являются частью медийного образа, формируемого недружественными СМИ.

По словам сенатора, заявления президента США не должны влиять на американо-российский диалог, так как Трамп получает информацию не только из СМИ, но и из других источников. Кроме того, Украина в последние дни стала активнее пытаться атаковать гражданские объекты. По мнению собеседника, этим Киев пытается спровоцировать Россию.

Джабаров подчеркнула, что высказывания не отражают реального положения дел и не должны влиять на межгосударственные отношения.

«Надо спокойно относиться к подобным новостям и все, что пишут западные СМИ в этом контексте, делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — сказал сенатор.

Напомним, Трамп ранее назвал действия Путина на Украине «неприемлемыми» из-за информации украинских масс-медиа об атаках на города. Тем временем в Минобороны неоднократно подчеркивали, что целями являются только оборонные объекты Украины, военные точки и критические для ВСУ места, которые не имеют отношения к мирной застройке.

Ранее сообщалось, что Зеленский набросился с обвинениями на Москву после ударов ВСУ по регионам России.