«Возводил бы небоскребы и не позволил бы воровать»: Трампу предложили переехать в РФ и поднимать регионы

По информации зарубежных СМИ, под стражей он провел порядка 20 минут, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов.

Бывший американский лидер обвиняется в том, что якобы вмешивался в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году. Однако политолог Александр Андрианов советует не воспринимать происходящее всерьез.

«Не думаю, что Трампа в самом деле арестуют. Это будет огромный репутационный удар по политической системе США. Экс-президент, еще недавно управлявший одной из самых влиятельных стран мира, имеющий доступ к гостайне — уголовник. В голове не укладывается, тем более учитывая авторитет и влияние Трампа, число его сторонников. В США соскучились по революциям?» — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседника, здесь скорее речь о попытке измотать Трампа, помешать ему нормально вести предвыборную кампанию, не допустить его победы на следующих выборах.

Впрочем, при любом исходе политической гонки в США, такие кадры, как Дональд Трамп, могут найти место и в России. Андрианов подчеркнул, что его опыт в сфере строительства и управления недвижимостью вполне мог бы быть нам полезен.

«Москва и Петербург у нас уже вполне благоустроены, поэтому я бы направил Трампа поднимать регионы. Он возводил бы там свои знаменитые небоскребы, которые привлекали бы тысячи туристов со всего мира и наполняли бюджеты российских городов. Трамп – человек достаточно жесткий, он бы не позволил воровать и держал бы местные элиты в кулаке», — отметил политолог.

Ну а вместе с небоскребами, добавил эксперт, развивалась бы и инфраструктура — дороги, гостиницы, новые магазины.

«Увидев первые успехи Трампа в России, за ним подтянулись бы и другие именитые предприниматели, которые любят и уважают нашу страну — тот же Илон Маск. На Западе много людей, придерживающихся традиционных ценностей, для которых тотальная гей-пропаганда или вседозволенность мигрантов — как кость в горле. Уверен, в России они бы замечательно себя чувствовали и развивали бы здесь свои бизнес-проекты», — подытожил Андрианов.

Ранее Дональд Трамп-младший начал продажу мерча с тюремным фото отца.