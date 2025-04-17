Разговор о гробах: Медведев рассказал о повестке переговоров делегации Украины в Париже

Медведев: власти Украины обсудят в Париже, сколько гробов готова получить Европа

Политика
flickr.com

Фото: [flickr.com]

Представители Украины прибыли в Париж, чтобы обсудить с Европой то количество погибших, которое получится по итогам отправки европейских войск на украинскую территорию. Такое заявление в соцсети Х сделал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Медведев назвал фашистской клику Зеленского, чьи представители приехали на переговоры во Франции.

«Руководство прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск „коалиции желающих“ на Украине», — указал он.

Ранее уже сообщалось, что во Францию приехал руководитель офиса Зеленского Ермак. С ним на встречу с делегацией США прибыли глава МИД Сибига и министр обороны Умеров. Они также планируют встретиться с руководством стран из «коалиции желающих»: Франции, ФРГ и Британии.

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