Размещаемые в Польше системы ПВО Германии и Норвегии не охватывает воздушное пространство Украины

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в эфире телеканала TVN24, что системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, находящиеся на польской территории, не предназначены для охраны воздушного пространства Украины.

Он подчеркнул, что временные средства ПВО из Германии и Норвегии «будут обеспечивать защиту только для стран альянса НАТО».

Ранее норвежское Министерство обороны объявило о намерении отправить в Польшу своих военнослужащих, а также системы ПВО NASAMS и истребители F-35, чтобы защитить ключевые транспортные узлы, использующиеся для отправки материальной помощи из НАТО на Украину. Эта операция запланирована с декабря 2024-го по 20 апреля 2025 года.

Косиняк-Камыш также отметил, что в начале следующего года Германия в рамках сотрудничества среди стран НАТО направит в Польшу батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Одна такая батарея включает 4-8 пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки 35 украинских беспилотников в течение ночного и утреннего времени.