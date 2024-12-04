Минобороны: утром ПВО уничтожила 11 беспилотников над российскими регионами

Как сообщило Министерство обороны РФ, системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки 35 украинских беспилотников в течение ночного и утреннего времени.

С 05:30 до 07:40 по московскому времени было предотвращено 11 попыток террористических атак на объекты Российской Федерации.

В Ростовской области сбили шесть дронов, два — над Курской областью, а по одному беспилотнику нейтрализовали в Брянской, Рязанской и Калужской областях, сообщается в военном ведомстве.

Ранее Минобороны информировало о том, что за ночь было уничтожено 24 украинских БПЛА, которые угрожали Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областям и Краснодарскому краю.