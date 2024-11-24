Разногласия в команде Трампа приводят к «изгнанию со встреч и переходу на личности»

Между чиновниками часто вспыхивают конфликты, которые, как сообщает газета The Washington Post, приводят даже к «изгнанию со встреч и переходу на личности».

Члены команды избранного президента США Дональда Трампы пока не нашли между собой общий язык.

Например, в резиденции политика в Мар-а-Лаго предприниматель Илон Маск при всех начал ругаться с советником Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном.

Сьюзан Уайлс, которая была одним из руководителей в ходе предвыборной кампании Трампа, попросила уйти людей, которых не приглашали на мероприятие.

Американский лидер не видит проблемы в этих перепалках, ему нравится, когда люди соревнуются между собой, так как данный способ позволяет подобрать нужных соратников, пояснил один из собеседников издания.

Ранее сообщалось о том, что Трамп лично обсудил с Путиным конфликт на Украине.