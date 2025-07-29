«Разочарование» Трампа — лишь маска? Кто на самом деле разжигает конфликт на Украине – мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп просто притворяется, что разочарован тем, что не может быстро завершить российско-украинский конфликт.

Так его ультиматум в адрес России прокомментировал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

По мнению эксперта, американский лидер должен понимать, что Россия будет воевать до тех пор, пока НАТО не прекратит расширяться. Действия Трампа он назвал театром.

Россия с 2014 года придерживается этой цели, когда западные страны решили «лишить Украину нейтралитета» и начать воевать с РФ, заключил Дизен.

Ранее сообщалось о том, что Трамп разочарован Путиным и готов сократить срок до 10–12 дней для мирного соглашения на Украине.