Трамп разочарован Путиным и готов сократить срок до 10–12 дней для мирного соглашения на Украине

Дональд Трамп резко ужесточил условия для России, сократив срок ультиматума по Украине с 50 до 10–12 дней. Если Москва не согласует мирное решение, США введут жесткие санкции и возобновят военные поставки Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Американская администрация сократила срок для переговоров между Россией и Украиной с первоначальных 50 дней до всего 10–12. Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Владимира Путина и считает дальнейшее затягивание конфликта недопустимым.

Ранее Вашингтон предупредил, что в случае отсутствия прогресса в течение двух недель последуют 100-процентные пошлины на российский импорт и товары стран-партнеров РФ. Кроме того, США могут возобновить поставки оружия Украине, в том числе за счет союзников по НАТО. В Кремле пока не прокомментировали заявление Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Трамп начал играть в гольф на бронированном вездеходе