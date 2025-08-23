Разработчик Геллер дал оценку новому мессенджеру MAX

Осенью этого года российский IT-сектор ожидает значимое событие — официальный запуск отечественного мессенджера MAX. О деталях проекта в эксклюзивном комментарии для «Инфо24» рассказал Артем Геллер, ключевой разработчик сайта Кремля и консультант высших органов власти.

Новый продукт сейчас находится на стадии альфа- и бета-тестирования. Как отмечает эксперт, на текущем этапе реализован базовый функционал: обмен текстовыми сообщениями, передача файлов и изображений. Геллер открыто признает, что по сравнению с мировыми гигантами индустрии MAX пока проигрывает в широте возможностей и отлаженности процессов. Однако у него есть важное технологическое преимущество — высокое качество связи при IP-звонках, включая аудио и видеоформат.

По его мнению, этот эффект отчасти объясняется скромными, по сравнению с глобальными сервисами, масштабами аудитории — каналы связи не перегружены, что положительно сказывается на стабильности. Но главным козырем мессенджера называется его ориентация на российское цифровое пространство: все пользовательские данные остаются внутри страны и не передаются за рубеж, что является серьезным аргументом в пользу конфиденциальности.

Наращивание функциональности и адаптация под растущую нагрузку, по словам Геллера, потребуют значительных интеллектуальных ресурсов. Однако именно это определит его будущую конкурентоспособность.

Официальный релиз MAX предварительно запланирован на сентябрь. Успех проекта будет зависеть не только от технологической реализации, но и от готовности аудитории поддержать отечественную разработку, которая ставит во главу угла безопасность данных.

Ранее сообщалось, что код для входа в «Госуслуги» можно будет получить через мессенджер MAX.