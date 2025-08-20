Код для входа в «Госуслуги» можно будет получить через мессенджер MAX

Пользователи MAX смогут получать одноразовый код для входа в «Госуслуги» прямо через мессенджер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры России.

В ведомстве отметили, что сейчас воспользоваться сервисом можно только в тестовом режиме, однако в ближайшее время он станет доступным для всех пользователей «Госуслуг».

Также в министерстве рассказали, что перед тем, как предоставить код, чат-бот в мессенджере задаст ряд вопросов, цель которых - выявить мошенников. Ели ответы на эти вопросы вызовут подозрение, код не будет выдан. Кроме того, чат-бот предупредит об опасности.

Речь идет только о втором факторе защиты учетной записи на «Госуслугах». Если пользователю нужно сменить пароль и восстановить доступ в личный кабинет, ему по-прежнему нужно будет ввести код из СМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завел свой канал в MAX. По его словам, с помощью мессенджера можно делиться с жителями самой актуальной информацией.