«Разрушать, а не защищать»: зачем у берегов Израиля столпились корабли разных стран

Китай отправил на Ближний Восток шесть боевых кораблей. Тем самым Пекин включился в большую игру: ведь несколько дней назад свои военно-морские силы подтянули поближе к сектору Газа и Соединенные Штаты.

Китай отправил корабельную ударную группу из шести кораблей, в числе которых эсминец и фрегат, сообщает The Sun. Но полного перечня кораблей, входящих в состав группы, пока нет. По мнению военного обозревателя Алексея Суконкина, на Ближнем Востоке ситуация грозит обостриться.

«В Кувейте тоже уже стоят фрегат и ракетный эсминец Военно-морских сил Китайской Народной Республики. Цель присутствия — защитить болезненные коммуникации. Там огромный трафик грузов в Китай, и Пекин будет защищать этот поток, чтобы никто не перекрыл его на фоне грядущих больших ближневосточных разборок», — отметил Суконкин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Под словом «никто» подразумеваются, конечно, США, добавил обозреватель. Ведь Вашингтон отправил свои фрегаты к берегам Израиля явно не для охраны торговых путей.

«Эти идут разрушать, а не защищать. Причем есть вероятность, что китайские и американские корабли как-то «не развернутся» рядом. И это грозит конфликтом — на этот раз еще и в водах», — предупредил наш собеседник.

Ранее мы писали, будут ли проводить сухопутную операцию в секторе Газа.