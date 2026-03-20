Пляжи Ким Ир Сена: сколько стоит самый бюджетный тур в Северную Корею

Северная Корея остается одним из самых необычных направлений для путешествий, доступных жителям Дальнего Востока. Близость к границе делает КНДР логистически удобным вариантом: туристы из Владивостока могут добраться до страны поездом, минуя перелеты через всю страну. Все туры организованы по системе «все включено»: проживание, питание, транспорт и услуги русскоязычного гида.

Расон: пляжи у границы

Самый доступный вариант для жителей Приморья — туры в особый экономический район Расон на северо-востоке КНДР. Дорога занимает немного времени: поезд из Владивостока следует через пограничную станцию Хасан. Этот район привлекает чистыми песчаными пляжами, теплым морем и природными достопримечательностями.

Стандартная программа включает прогулку на остров Пипха, экотропы вдоль побережья, мастер-класс по приготовлению кимчи, посещение местной пивоварни, концерты во Дворце детского творчества и показательные выступления по тхэквондо. Дополнительно можно посетить оранжерею редких цветов и точку схода трех границ — России, Китая и Кореи.

Стоимость четырехдневного тура стартует от 10 тысяч рублей плюс 350 долларов. Пятидневный формат обойдется от 10 тысяч рублей плюс 450–500 долларов. Для желающих совместить пляж с горными пейзажами предлагают маршруты с выездом в Чонджин и горы Чхильбо — цена начинается от 10 тысяч рублей плюс 550–750 долларов.

Горы Чхильбо: «тысяча образов»

Отдельного внимания заслуживают туры в горный район Чхильбо на северо-востоке страны. Корейцы сравнивают эти горы с украшением невесты. Маршрут включает походы к вершинам, посещение древнего буддийского храма Кэсим, купание в радоновых источниках и знакомство с местными мастерами народных промыслов. Особенно живописны горы весной, когда склоны покрываются цветами.

Пятидневный тур в Чхильбо и Расон обойдется от 10 тысяч рублей плюс 550–750 долларов.

Пхеньян: столица другой эпохи

Для тех, кто хочет увидеть КНДР во всем масштабе, предлагают авиатуры в Пхеньян. Перелет занимает около двух часов. Четырехдневная программа охватывает главные символы столицы: Триумфальную арку, монумент идей Чучхе, площадь Ким Ир Сена, уникальное метро с богато украшенными станциями и Музей победы в Отечественной освободительной войне. Стоимость — от 45 тысяч рублей плюс 550 долларов.

Шестидневный тур дополняет столичную программу горами Мехян с Международной выставкой дружбы народов — комплексом, где хранятся подарки лидерам КНДР. Цена — от 45 тысяч рублей плюс 700 долларов.

Восьмидневный исторический тур — самый глубокий вариант знакомства с Пхеньяном и окрестностями, включая объекты, не входящие в короткие маршруты. Стоимость от 45 тысяч рублей плюс 1 150 долларов.

Пэктусан: священная гора

Один из самых впечатляющих маршрутов — восьмидневный тур к горе Пэктусан, которую корейцы считают священной. Главная точка программы — восхождение к кратерному озеру Чон в жерле потухшего вулкана. В зависимости от сезона озеро покрыто льдом или отражает облака. В программу также входят панорамы Самджиена и водопады. Стоимость тура — 45 тысяч рублей плюс 1 400 долларов.

Прямой поезд из Москвы

Для любителей железных дорог предусмотрен особый формат — прямой поезд Москва — Пхеньян. Восемь дней в пути через всю Россию, Сибирь и Дальний Восток, затем неделя в столице КНДР. Стоимость — 105 500 рублей, все включено.

