«Развал армии и политический кризис»: к чему приведет отказ стран ЕС от помощи Украине

Германия — не союзник Украины. Так прокомментировал министр обороны ФРГ Борис Писториус заявления о том, что Украине недостаточно вооружений и финансовых средств. По его словам, Германия помогает, но в меру своих возможностей.

Политолог, генеральный директор ООО «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров объяснил, что означают заявления Писториуса, а также стоит ли Украине перестать надеяться на помощь от Европы.

По его словам, уже наметилась тенденция к отказу под любыми предлогами оказывать помощь Украине, и это касается не только Германии, но большинства европейских стран.

«Истинные причины того, что глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус так технично переобулся в воздухе, следует искать не в Берлине, а в Вашингтоне. Дело в том, что США сейчас стало не до Украины. Это показал вчерашний брифинг с конгрессменами, когда республиканцы просто ушли. США больше не готовы содержать Украину», — рассказал Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, Германия воспользовалась этой ситуацией, так как стране содержать Украину в неблагоприятных экономических условиях абсолютно невыгодно.

«Германия увидела возможность отказаться или существенно сократить помощь Украине. Можно сказать, по- другому: кот из дома — мыши в пляс. Едва контроль США за европейскими странами ослаб — это моментально отразилось на желании и готовности европейских стран поддерживать Украину. Например, недавно Болгария отказалась передать Украине старые списанные бронетранспортеры. Это уже устойчивая тенденция в Европе», — добавил Сипров.

Несмотря на наметившуюся тенденцию к отказу от помощи Украине, ждать быстрого выхода на мирные переговоры не стоит, уверен политолог.

«Еще полгода будет идти позиционный конфликт, результатом которой станет истощение ресурсов Украины. Дальнейший сценарий понятен: это снарядный голод, развал фронта, отсутствие боеспособных подразделений, которые могли бы стабилизировать фронт, развал армии и возможный политический кризис в Киеве», — пояснил Сипров.

При этом Россия вряд ли пойдет на мирные переговоры, продолжил эксперт.

«Скорее всего это будут переговоры об условиях капитуляции киевского режима. Россия пойдет до конца, то есть до выполнения тех задач, которые были поставлены перед началом специальной военной операции — денацификации и демилитаризации Украины», — заключил собеседник издания.

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