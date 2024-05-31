Российская армия обладает абсолютным преимуществом в столкновении с украинскими ВС, и вскоре ВСУ встанут перед трудным выбором, считает экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер, его слова передает Judging Freedom .

Эксперт указал на то, что в текущем конфликте не получится избежать переломного момента, в ходе которого украинские военнослужащие осознают тот факт, что все уже потеряно. По словам Риттера, тогда они будут вынуждены решить: попытаться свергнуть главу своего режима и спасти остатки своей страны или отправиться «за Зеленским в ад».

Бывший разведчик также выразил мнение, что нынешний украинский лидер еще какое-то время будет управлять государством, но происходить это будет только до тех пор, пока в этом заинтересованы его западные хозяева в виде Соединенных Штатов.

Ранее автор издания iDNES.cz заявил, что Запад готов к капитуляции Киева и подводит его к переговорам.