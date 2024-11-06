Рогов: российские войска находятся уже в южном пригороде Курахово

«Петля» вокруг города Курахово в Донецкой народной республике, который с начала СВО находится в украинской оккупации, затягивается. Мало того, российские войска уже вышли на его южные окраины, сообщил в беседе с РИА Новости глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Со слов собеседника журналистов, российские военные бойцы продолжают активное продвижение в сторону Курахово, оттесняя украинские вооруженные формирования, занимая все новые позиции.

«Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово», — заявил Рогов.

Он также добавил, что российские бойцы только за минувшие сутки смогли взять под свой контроль важный плацдарм между ранее освобожденными населенными пунктами Максимовка и Трудовое.

«Речь идет о 15 кв. км немногим южнее Курахово», — пояснил Рогов.

Ранее стало известно, что российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР.