Рогов: российские войска находятся уже в южном пригороде Курахово
Фото: [пресс-служба Минобороны РФ]
«Петля» вокруг города Курахово в Донецкой народной республике, который с начала СВО находится в украинской оккупации, затягивается. Мало того, российские войска уже вышли на его южные окраины, сообщил в беседе с РИА Новости глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Со слов собеседника журналистов, российские военные бойцы продолжают активное продвижение в сторону Курахово, оттесняя украинские вооруженные формирования, занимая все новые позиции.
«Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово», — заявил Рогов.
Он также добавил, что российские бойцы только за минувшие сутки смогли взять под свой контроль важный плацдарм между ранее освобожденными населенными пунктами Максимовка и Трудовое.
«Речь идет о 15 кв. км немногим южнее Курахово», — пояснил Рогов.
Ранее стало известно, что российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР.