Разведка США сомневается в успехах ВСУ в Курской области
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Россия продолжает усиливать свои позиции в Курской области и в Донбассе. В связи с этим шансы ВСУ на успешное проведение операции в этих регионах снижаются.
Об этом со ссылкой на американскую разведку сообщает The New York Times.
Численность российских военных увеличилась на 50 тысяч человек, в том числе за счет северокорейских солдат.
Цель РФ – успешное проведение наступательной операции для возвращения захваченных Украиной территорий.
ВС РФ удалось сохранить свои позиции на Донбассе, поэтому они могут вести спецоперацию одновременно на нескольких фронтах.
В статье отмечается, что некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины.
Но за счет имеющихся значительных оборонительных ресурсов в Курской области и в Донбассе ВСУ еще смогут продержаться некоторое время.
Ранее сообщалось о том, что Time назвал шаг Трампа по Украине, который заинтересует русских.