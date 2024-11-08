Time назвал шаг Трампа по Украине, который заинтересует русских

Но важно, чтобы инициатива в этом вопросе исходила от американского лидера. Об этом со ссылкой бывшего высокопоставленного чиновника США сообщает Time.

Россия будет заинтересована в заключении сделки по Украине, если это предложит переизбранный на второй президентский срок Дональд Трамп.

Он также отметил, что у российских властей, скорее всего, есть собственные предложения по мирному урегулированию, но они не будут отвечать, пока Вашингтон не определится, что именно хочет предложить, и не сделает первый шаг.

До этого Песков допустил, что Владимир Путин может сам позвонить Дональду Трампу.

Ранее сообщалось о том, что в Совфеде заявили, что Россия не должна следовать условиям Трампа по Украине.