В европейском политическом поле зазвучал голос, который редко пробивается сквозь шум официальных деклараций. Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявил прямо: Европе жизненно необходимо восстановить торговые и экономические отношения с Россией, чтобы вернуть доступные энергоносители и предотвратить надвигающийся кризис. По его логике, сближение с Москвой — это не вопрос симпатий, а вопрос выживания европейской экономики. Но готов ли Евросоюз, который последние годы строил свою идентичность на противостоянии с Россией, сделать такой разворот? Политолог Владимир Киреев полагает, что это не просто вопрос желания, а вопрос неизбежности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, магистральная линия Брюсселя на конфликт, как бы громко она ни звучала, объективно противоречит коренным интересам самой Европы. Да, элиты ЕС действительно заинтересованы в эскалации, но это лишь одна из линий, причем далеко не исчерпывающая. Рано или поздно, считает эксперт, верх возьмет прагматизм, и европейские политики пойдут на сближение с Россией, потому что альтернатива — это стагнация промышленности, социальное напряжение и окончательная потеря конкурентоспособности.

По прогнозам Киреева, этот разворот стоит ожидать в горизонте двух-трех лет. Но произойдет он не сам собой, а вслед за сменой политической конфигурации внутри самого Евросоюза. Символично, что эксперт указывает на фигуры: пока у руля остаются Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, чьи имена стали синонимами жесткой антироссийской линии, говорить о прорыве преждевременно. Сначала должны прийти новые лидеры, которые не будут так обременены грузом предыдущих политических установок.

Эксперт добавил, что их первый шаг, скорее всего, будет максимально прагматичным и лежать в плоскости, где интересы наиболее очевидны, — в сфере энергетики. Возобновление экспортно-импортных связей станет той самой точкой входа, которая запустит маховик восстановления отношений. А дальше, если верить этой логике, процесс пойдет по нарастающей: за энергоносителями последуют другие сектора, и жесткая конфронтационная риторика, которая сегодня считается в Брюсселе единственно возможной, уступит место тихой, но уверенной дипломатии взаимной выгоды. Вопрос лишь в том, хватит ли у Европы времени и ресурсов ждать этих двух-трех лет без болезненных потрясений.

Ранее политолог Денисов заявил, что заявление Рютте о мире — сигнал Зеленскому, а не попытка диалога с РФ.