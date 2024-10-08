По мнению журналиста Боуза, действия Бориса Джонсона привели к гибели сотен тысяч украинских военнослужащих.

На днях в социальной сети X появилось резонансное заявление ирландского журналиста Чея Боуза, который от своего лица возложил ответственность за затягивание конфликта на Украине на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В своем посте журналист указал на ключевую роль экс-премьера в препятствовании скорейшему разрешению конфликта, что, по его словам, обрекло огромное количество людей на преждевременную смерть. Для усиления своего аргумента Боуз сопроводил публикацию фотографиями британского политика.

Более того, ирландский журналист подчеркнул, что именно такие представители западной элиты, как Борис Джонсон, несут ответственность за разжигание и поддержание военных действий на территории Украины.

Ранее стало известно о том, что бывший аналитик ЦРУ рассказал, чем закончится конфликт на Украине.