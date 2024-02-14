РБК: Госдеп опроверг сообщения о переговорах с РФ по заморозке конфликта на Украине

Представители Госдепартамента Соединенных Штатов опровергли сообщения СМИ о том, что американское руководство вело переговоры с российскими коллегами о потенциальной заморозке конфликта на территории конфликта. Об этом сообщило информагентство РБК .

Ранее информационное агентство Reuters заявило, что РФ якобы обращалась к Соединенным Штатам с предложением заморозить текущий конфликт.

Комментируя данную публикацию, представители госдепартамента Штатов заявили, что американская сторона не вела переговоров с РФ касаемо прекращения конфликта на территории Украины. Они также подчеркнули, что Вашингтон не планирует этого делать и в дальнейшем.

Представители ведомства также заявили, что миру стоит отказаться от мысли, что путь решения данного конфликта «лежит через Вашингтон».