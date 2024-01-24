РБК: турецкий парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО

Турецкий парламент проголосовал за одобрение заявки шведского руководства на вступление государства в состав Североатлантического альянса. Теперь исход Швеции в НАТО зависит лишь от решения Венгрии. Об этом сообщило информационное агентство РБК .

Сообщается, что теперь указ от парламента отправится на подпись турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Журналисты отмечают, что в прошлом, такой же документ, который обеспечил членство Финляндии в альянсе, был подписан спустя лишь несколько дней после парламентского голосования.

Недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о своей надежде на скорую ратификацию вступления Швеции в состав НАТО. Как заявил генсек, вступление государства в альянс сделает его сильнее.

Ранее глава комитета альянса Бауэр призвал население западных стран готовиться к войне НАТО против РФ.