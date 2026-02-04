Реальных решений о войсках нет: военный эксперт оценил заявления генсека НАТО

Последние громкие заявления генсека НАТО Марка Рютте о возможности отправки европейских войск на Украину вызвали широкий резонанс. Однако, по мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, не стоит воспринимать эти слова буквально — за ними не стоит реальной политической воли или конкретных планов. Это, скорее, очередной сигнал в информационном пространстве, который скорее раскрывает внутренние амбиции, чем предвещает практические шаги. Об этом сообщает радио Sputnik.

Суть подобных заявлений, как поясняет эксперт, часто лежит в плоскости самоутверждения. Европа, чья роль в глобальной расстановке сил за последние годы заметно потускнела, стремится любым способом напомнить о своем существовании и продемонстрировать «участие». И делает она это безопасным для себя способом — через громкие, но абсолютно ни к чему не обязывающие декларации политиков, которые не несут за них юридической ответственности. Рютте в этой схеме выступает в роли «говорящей головы», чьи слова, какими бы резкими они ни были, не переводятся в приказы или обязательства для крупных европейских держав вроде Германии или Франции.

По его словам, последствия такого риторического курса довольно предсказуемы. Они создают информационный шум и нагнетают напряженность, но не меняют фундаментальную раскладку сил. Реальное командование в НАТО, как напоминает Онуфриенко, остается за американским генералом, и именно Вашингтон продолжает задавать тон альянсу. Европейские политические фигуры, даже занимающие высокие посты, не имеют полномочий самостоятельно инициировать столь масштабные и рискованные военные решения.

Эксперт резюмировал, что подобные заявления — это в большей степени инструмент внутренней и медийной политики, а не дипломатии. Они предназначены для определенной аудитории, стремящейся к большей «релевантности», но блокируются жесткой реальностью военного и политического подчинения внутри самого альянса. Пока за словами не последуют конкретные и обязательные для всех решения Совета НАТО, их следует воспринимать именно как заявления ради заявлений, не более того.

