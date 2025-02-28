Министр обороны США Пит Хегсет поручил киберподразделению вооруженных сил Соединённых Штатов Америки прекратить все враждебные действия в отношении Российской Федерации, о чём стало известно из сообщения специализированного издания Record.

Сообщается, что это также подразумевает постановку в стоп-лист проведение наступательных операций против РФ в киберпространстве.

Пока что эта информация не подтверждена официально.

Напомним, сегодня, в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В результате чего первый был изгнан из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкоземам отменено.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.