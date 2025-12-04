США нацелились на сокровища Африки: Трамп отправляет добывающие компании в Конго и Руанду

Администрация Дональда Трампа решила всерьез взяться за африканские недра. США направят свои ведущие добывающие компании в Демократическую Республику Конго и Руанду для освоения месторождений редкоземельных металлов. Это заявление прозвучало на церемонии подписания мирного соглашения между двумя государствами. Об этом сообщает официальный YouTube-канал Белого дома.

Подписание мирного договора между ДР Конго и Руандой обернулось для стран не только политической, но и экономической перспективой. Американский лидер Дональд Трамп, выступая на церемонии, заявил о готовности направить крупнейшие американские корпорации для разработки месторождений ценного минерального сырья. Речь идет о редкоземельных металлах, критически важных для высокотехнологичных отраслей — от производства смартфонов и электромобилей до оборонного комплекса.

По данным источников, Вашингтон давно присматривался к ресурсам востока ДРК, богатым оловом, танталом и вольфрамом. Новая схема предполагает их добычу на конголезской территории с последующей переработкой в Руанде для экспорта. Администрация Трампа рассматривает это как стратегическую инвестицию, способную снизить напряженность в регионе через создание общих экономических интересов, а также укрепить позиции США в глобальной гонке за доступ к редкоземам, где доминирует Китай.

Ранее Трамп заявил о кардинальном изменении подхода США к поддержке Украины.