Рейтинг доверия французов в Макрону упал до рекордных показателей

Жители Франции все меньше доверяют действующему президенту Эммануэлю Макрону. Газета Le Figaro сообщает, что рейтинг упал почти до исторического минимума. Эксперты полагают, что показатели побьют рекордное значение.

Французы стремительно теряют доверие к президенту. В ходе последних подсчетов выяснилось, что уровень доверия снижается до исторического минимума. За месяц Макрон потерял 3% поддержки населения: показатели приблизились к 22%, если считать со времен его переизбрания.

Как напомнили французские журналисты, последний раз рейтинг Макрона падал до 21%, и то, в разгар кризиса протестного движения «желтые жилеты». Французскому президенту пророчат ухудшение положения.

Причина недоверия населения: неактивное участие Макрона во внутренних вопросах страны. Все больше французский глава углубляется в отношения с США и украинские проблемы. Для президента республики возникшие цифры — настоящий вызов, так как могут навредить его политической карьере в будущем, в том числе снизить шансы на переизбрание в 2027 году.

Ранее BFMTV сообщал, что во Франции не одобрили проект резолюции по импичменту президента Эммануэля Макрона.