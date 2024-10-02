Во Франции не одобрили проект резолюции по импичменту Макрона

Проект резолюции по импичменту президента Эммануэля Макрона не был одобрен во Франции. Об этом в среду, 2 октября, сообщает местное издание BFMTV, ссылаясь на решение самой комиссии.

Ранее эта инициатива была внесена после отказа действующего президента страны выдвинуть на пост премьера кандидата от той партии, которая одержала победу на парламентских выборах - речь идет о «Новом народном фронте». Макрон же назначил на эту должности представителя другой партии Мишеля Барнье.

Голосование сейчас показало следующий результат: 54 голоса против 15. По этой причине и был отклонен проект резолюции. Напомним, ранее сообщалось и о другой политической истории – многие стали обращать на когнитивное состояние Дональда Трампа.