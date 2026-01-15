Уровень одобрения деятельности украинского руководства в странах Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2025 году снизился по сравнению с предыдущим годом. Одновременно зафиксирован небольшой рост поддержки руководства России. Такие данные приводятся в новом исследовании международной социологической компании Gallup .

Согласно результатам опроса, средний показатель положительного отношения к украинским властям в 25 государствах региона составил 24%, тогда как годом ранее он находился на уровне 27%. Наиболее заметное сокращение поддержки было отмечено в Казахстане, где падение составило 16 процентных пунктов. Существенное снижение также наблюдалось в Румынии и Грузии — в этих странах показатель уменьшился на 10 пунктов.

При этом медианный уровень одобрения российского руководства в 2025 году достиг 22%, что на один процентный пункт выше, чем годом ранее. Социологи обращают внимание на постепенное изменение настроений в ряде государств, входящих в сферу исследования.

Компания Gallup начала отслеживать отношение к украинскому руководству в странах указанного региона с 2024 года. Мониторинг общественного мнения в отношении российского руководства ведется значительно дольше — с 2007 года, что позволяет сравнивать динамику показателей на протяжении продолжительного периода.

Ранее стало известно почему контроль над Гренландией важен для США, России и Китая.