Рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительно снижаться. Так, по данным опроса, проведенного Ifop, в настоящее время он составляет 21%, сообщает Le Journal du Dimanche.

В декабре чуть больше французов выражали доверие главе государства, тогда рейтинг Макрона составлял 24%. В январе участие в опросе принял 2001 житель Франции.

Издание отмечает, что поддержка президента снизилась среди пенсионеров и людей пожилого возраста, а представители данных категорий граждан являются одной из основных групп электората Макрона. Среди них рейтинг президента Франции по сравнению с показателями декабря упал на 10%.

Ранее сообщалось о том, что Макрон отказался досрочно уходить в отставку и собрался выполнить второй мандат.