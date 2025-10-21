Рекорд шатдауна: сенат США в 11-й раз не смог согласовать бюджет

В понедельник, 20 октября, верхняя палата Конгресса США вновь не смогла согласовать законопроект о финансировании федерального правительства. Это уже 11-е отклонение документа за последние недели. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, пишет Lenta.ru .

По итогам голосования законопроект, предложенный республиканцами, получил поддержку 50 сенаторов, против высказались 43. Для принятия документа требовалось набрать 60 голосов, чего достичь не удалось.

Текущий шатдаун (приостановка работы правительства) начался в США 1 октября из-за отсутствия согласованного бюджета. Причина — непримиримые разногласия между демократами и республиканцами по вопросу финансирования здравоохранения.

Последствия затянувшегося бюджетного кризиса уже ощутимы:

множество госслужащих вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск;

сотрудники экстренных служб продолжают работу без гарантированной оплаты;

функционирование ряда госучреждений парализовано.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал ситуацию как самую продолжительную полную приостановку работы правительства за всю историю США.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.