Рекорд шатдауна: сенат США в 11-й раз не смог согласовать бюджет
Lenta.ru: в США продолжается рекордный шатдаун
В понедельник, 20 октября, верхняя палата Конгресса США вновь не смогла согласовать законопроект о финансировании федерального правительства. Это уже 11-е отклонение документа за последние недели. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, пишет Lenta.ru.
По итогам голосования законопроект, предложенный республиканцами, получил поддержку 50 сенаторов, против высказались 43. Для принятия документа требовалось набрать 60 голосов, чего достичь не удалось.
Текущий шатдаун (приостановка работы правительства) начался в США 1 октября из-за отсутствия согласованного бюджета. Причина — непримиримые разногласия между демократами и республиканцами по вопросу финансирования здравоохранения.
Последствия затянувшегося бюджетного кризиса уже ощутимы:
- множество госслужащих вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск;
- сотрудники экстренных служб продолжают работу без гарантированной оплаты;
- функционирование ряда госучреждений парализовано.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал ситуацию как самую продолжительную полную приостановку работы правительства за всю историю США.
