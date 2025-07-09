Рекордное число российских дронов атаковали Украину минувшей ночью
На Украине заявили о рекордном числе дронов в ходе ночной атаки на объекты ВСУ
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На Украине зафиксировали крупнейшую за все время проведения Россией специальной военной операции (СВО) атаку беспилотников. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале ВСУ.
Согласно официальным данным, в ходе российской операции было использовано рекордное количество дронов — 728. Кроме того, ВС РФ применяли «Кинжал» и «Искандер» для ударов по критически важным объектам Украины.
Основной удар пришелся по городу Луцк в Волынской области, где был поражен завод «Мотор», специализирующийся на ремонте авиационных и ракетных двигателей.
Также были зафиксированы взрывы в Днепропетровской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях. В Киевской области после прилетов начался пожар.
Местные источники сообщили об ударах по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире. По всей территории Украины звучала воздушная тревога.
Как отмечает британская газета The Telegraph, российская армия приближается к реализации стратегии нанесения до 1000 ударов беспилотниками и ракетами в сутки по Украине.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в «огневой мешок» ВС РФ в Константиновке в ДНР могут попасть до 8 тыс. боевиков.