Вооруженные силы РФ могут взять в «огневой мешок» до 8 тыс. украинских боевиков и наемников в Константиновке в ДНР, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, образовавшийся «карман» в длину составляет 16 км. Внутри него могут находиться до восьми украинских бригад, среди которых — три механизированных бригады, включая известный батальон «Скала», прозванный милитари-каналами как «мясной батальон».

С северной стороны российские подразделения 98-й Гвардейской дивизии продолжают активное наступление на город Часов Яр. По сведениям десантников, сопротивление там оказывают лишь редкие подразделения 24-й и 21-й механизированных бригад ВСУ, не обладающие достаточными укреплениями.

Со стороны юга продвигаются части 33-й, 150-й и 242-й отдельных мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии, вытесняя украинских бойцов в сторону Константиновки. Активные боевые действия ведутся в районе Романовки.

Главная линия обороны украинских войск сосредоточена на участке от села Катериновка до села Великая Гора, где сосредоточена значительная часть живой силы — в том числе 107-я и 128-я бригады территориальной обороны.

Также там действуют 1-й и 2-й механизированные батальоны президентской бригады ВСУ, которые последний раз участвовали в боях в мае 2025 года. Кроме того, замечено присутствие 93-й и 44-й механизированных бригад.

Российские военные также продолжают уничтожать иностранных наемников. Как отмечают солдаты, в основном в боях участвуют англичане, грузины и французы.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 86 украинских беспилотников за ночь.