Рекордный уровень недовольства: немцы массово критикуют правительство Мерца

По данным газеты Bild, опирающейся на опрос социологического института INSA, уровень недовольства жителей Германии работой федерального правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем достиг рекордной отметки, сообщает ТАСС .

Исследование, проведенное 23–24 октября среди 1003 респондентов, выявило, что 66% немцев оценивают деятельность кабинета министров неудовлетворительно — это на 3 п. п. больше, чем десятью днями ранее. При этом лишь 25% довольны работой правительства, а 9% затруднились с ответом.

Не лучше обстоят дела и с личным рейтингом канцлера: 62% опрошенных выразили недовольство его действиями, тогда как положительно оценили его работу только 26%, еще 12% не смогли дать однозначный ответ.

Особую тревогу вызывает прогноз относительно стабильности правящей коалиции: почти половина граждан (49%) полагает, что «черно-красная коалиция» (блок ХДС/ХСС и СДПГ) распадется до окончания текущего легислатурного периода в 2029 году. Противоположного мнения придерживаются 32%, а 19% не определились.

Руководитель INSA Херман Бинкерт связывает падение доверия с отдалением правящих партий от населения. По его словам, ситуацию не исправило даже недавнее заявление Мерца о влиянии миграции на «городской облик» ФРГ, которое многие сочли расистским и дискриминационным. Эксперт констатирует: правящая коалиция теряет связь с избирателями, включая тех, кто пока еще готов за нее голосовать.

