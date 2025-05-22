Религиовед Лункин оценил вероятность переговоров Москвы и Киева в Ватикане

По словам религиоведа Романа Лункина, Ватикан и католическая церковь всегда старались играть посредническую, миротворческую роль в различных конфликтах, и в вопросе украинского кризиса папа римский также заявлял о возможности участия в миротворческом процессе. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что почва для миротворчества в Ватикане имеется. Так, непосредственно сам понтифик является не только религиозным, а также и общественно-политическим деятелем как глава государства Ватикан. В связи с этим никаких сложностей в том, чтобы стать такого рода площадкой для переговоров, не будет.

По мнению ватиканиста, там хорошая атмосфера для переговоров, что может способствовать благоприятному течению процесса и настроить на более миротворческий лад, а не на «жаркие грубости» между участниками.

Ранее политолог Марков оценил вероятность переговоров Москвы и Киева в Ватикане.