Религиовед Лункин пояснил, как похоронят папу Римского в случае кончины

По словам религиоведа Романа Лункина, разработка регламента похорон и правил, которые связаны со смертью папы Римского, во многом похожа на алгоритмы, которые используются в случае смерти монарха. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, как правило, вводится определенный регламент: расписывается порядок похорон, церемонии, кто станет присутствовать, кто за кем идет, кто где стоит, что держит во время церемоний, обряда захоронения.

По мнению эксперта, имеется общий церемониал похорон папы Римского, однако каждый папа может заранее внести в него изменения, если считает это необходимым. Вероятнее всего, папа Франциск тоже внес какие-то изменения в регламент похорон, так как это считается нормальной практикой.

Он уточнил, что после смерти папы Римского изначально официальное сообщение о смерти делает с балкона Ватикана папский викарий Рима, председатель Епископской конференции Италии, а потом уже новость подхватывает пресса. После этого начинается подготовка к похоронам. Чаще всего тело папы выставляется в Соборе Святого Петра, а затем его хоронят в крипте под собором.

Ранее сообщалось, что план на случай смерти Карла III регулярно обновляется.