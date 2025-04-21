Религиовед Лункин пояснил, как станут хоронить Франциска и выбирать нового папу римского

По словам религиоведа Романа Лункина, разработка регламента похорон и правил, которые связаны со смертью папы римского, во многом похожа на алгоритмы, применяемые в случае гибели монарха. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что существует общий церемониал похорон папы римского, однако каждый папа может заранее внести в него изменения, если считает это необходимым. Вероятнее всего, папа Франциск тоже внес какие-либо изменения в регламент похорон, так как это считается нормальной практикой. В целом после смерти папы римского имеется определенный порядок действий. В первую очередь официальное сообщение о смерти делает с балкона Ватикана папский викарий Рима, председатель Епископской конференции Италии, а потом уже новость подхватывают СМИ, после чего начинается подготовка к похоронам.

По мнению ученого, уже после похорон собирается конклав, выбирающий нового папу из числа кардиналов, не достигших предельного возраста для избрания. Об избрании нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой.

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