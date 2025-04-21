Священник Береговой пояснил символичность смерти папы римского сразу после Пасхи

Священник Владислав Береговой выразил соболезнования католикам в связи со смертью папы римского Франциска и пояснил, что означает смерть понтифика сразу после Пасхи. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, не существует каких-либо особых преференций на небесах для тех, кто умер в какой-то большой церковный праздник. В противном случае пришлось бы пересмотреть отношения к огромному числу негодяев, деспотов, тиранов, умерших в какой-то большой праздник, не имея какого-то опыта на жизнь.

Священник подчеркнул, что у церкви отсутствует мистический пиетет к календарным датам, намного важнее то, как человек жил, что у него в сердце, какие отношения были у него с Богом.

Ранее сообщалось, что известно о пророчестве конца света после смерти папы римского Франциска.