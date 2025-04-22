Религиовед Сапелкин определил вероятных преемников папы Франциска

О смерти папы римского Франциска стало известно вчера, причиной его кончины стал инсульт. По словам религиоведа Николая Сапелкина, нового папу римского будут выбирать исходя из задач, которые стоят на сегодняшний день перед святым престолом. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что 12 лет назад, когда выбирали Франциска, была цель сменить Бенедикта XVI с излишне консервативными взглядами на более лояльного кандидата, так как этого требовала либеральная повестка. Однако с избранием Дональда Трампа изменилась мировая повестка, заговорили о консерватизме, но не в части традиционных ценностей, поэтому папой римским может стать трампист.

По мнению эксперта, нельзя исключать и того момента, что будущим главой Римско-католической церкви может стать чернокожий кардинал. Всего в списке приемников их двое — Питер Терксон и Фридолин Безунгу, однако это произойдет в случае, если ключевой задачей Ватикана станет мировая экспансия.

Он подчеркнул, что выборы нового папы римского никак не касаются России. Более того, не следует ожидать того, что приемник Франциска будет относиться к нашей стране лучше, чем он.

Ранее сообщалось, что скончавшегося папу римского подключат к жуткой бальзамирующей машине.