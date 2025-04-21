Скончавшегося папу римского подключат к жуткой бальзамирующей машине

Стало известно, как пройдет процесс бальзамирования тела папы римского Франциска, скончавшегося 21 апреля. Об этом со ссылкой на иностранные источники пишет gazetametro.ru.

В прошлом понтификов подвергали тщательной, но традиционной обработке после смерти. Как правило, удаляли органы, натирали кожу маслами и травами, тело промывали щелоком и набивали воском. Все делали для сохранения более безмятежного выражения лица и устранения неприятного запаха разложения. Однако так было до XX века. С тех пор похоронные практики Ватикана серьезно изменились.

Перемены произошли со времен похорон папы Пия XII. Он умер в 1958 году. Тогда тело поместили в пластиковый пакет со специями, травами и смолами. Словом, понтифика замариновали. Это лишь ускорило процесс гниения, а охрана у тела сменялась каждые 15 минут из-за страшного запаха. С тех пор ошибку решили не повторять.

Сейчас бальзамирование начинают с процесса промывки тела, чтобы убрать всех бактерий на поверхности. Далее проводят косметические процедуры для сохранения естественного выражения лица. Например, это запечатывание глаз пластиковыми колпачками, смыкание челюсти проволокой, наполнение ватой рта и так далее.

Затем специалисты проводят обескровливание. Через надрезы достают сонную артерию и яремную вены. Через вены тело буквально подключают к бальзамирующей машине: она откачивает кровь, заменяя ее на смесь химии. Это сбор консервантов, таких жидкостей как спирт, формальдегид, красители. Телесные жидкости полностью убирают. Аналогично сделают и с телом папы римского Франциска.

Похороны пройду уже традиционно. На голове у понтифика будет белая митра, сам он будет облачен в красное. Его отвезут в собор Святого Петра на три дня для церемонии прощания.

Ранее сообщалось, что известно о пророчестве конца света после смерти папы римского Франциска.