На линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы столкнулись с неожиданным «раритетом» — американским бронетранспортером М113, который использовался военными США во время войны во Вьетнаме в 1960-х годах. О находке сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что эта техника была уничтожена бойцами группировки «Юг» вместе с другими образцами вооружения ВСУ.

Помимо «вьетнамского» БТР, за последние сутки российским военнослужащим удалось ликвидировать еще четыре бронемашины, два пикапа с вооружением, две артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как отмечают источники, экипажи ВСУ неоднократно жаловались на устаревшую технику, поступающую от западных союзников. Вместо обещанных современных бронемашин украинские военные получают образцы, которые были сняты с вооружения в США и Европе десятилетия назад.

Это не первый случай, когда в зоне СВО появляется необычное вооружение. Ранее российские бойцы уже сталкивались с оружием, напоминающим гранатомет Гордона Фримена из культовой игры Half-Life.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА над территорией России.