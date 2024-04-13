Украинская армия нанесла удар ракетами по окраине Луганска

Сегодня в Луганске гремели взрывы, их отметили в окрестностях школы №5. Дым от пожара виден издалека, об этом сообщил очевидец, его слова привел ТАСС .

В городе сейчас находится журналист из этого издания. Он сообщает, что лично наблюдал пролет трех ракет. Они летели к городу со стороны украинских позиций. В одной из частей этого населенного пункта, неподалеку от школы №5, гремели взрывы. У окрестных жилых домов повылетали окна, в одном месте начался сильный пожар. Дым от него виден даже из других городских районов.

Пожарные заняты тушением возгорания, к месту инцидента также прибыли медики и представители ряда оперативных служб. Все они заняты ликвидацией последствий воздушного налета. По имеющимся данным, две из прилетевших ракет – это Storm Shadow, переданные Киеву западными союзниками.

Ранее сообщалось, что под удар ВСУ попала съемочная группа ГТРК «Луганск». Двое журналистов получили ранение и контузию.